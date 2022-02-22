По сравнению с декабрем 2021 года на 5% возросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину. По состоянию на февраль 2022 года в общей сложности таких 14% украинцев. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных сил. 25% будут оказывать посильную невоенную помощь. Таким образом, почти половина (48%) граждан Украины будут либо воевать, либо оказывать помощь армии. 18% будут только пытаться выжить, 3% – выехать за границу. Одновременно с тем, за менее чем три месяца на 9% сократилась доля украинцев (до 14%), которые вообще не верят в новое вторжение РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Мужчины сейчас активнее женщин готовы идти воевать как в составе ВСУ (+13% по сравнению с женщинами), так и в составе добровольческих батальонов (+16%), тогда как женщины больше предпочитают невоенную помощь (+15% по сравнению с мужчинами). Однако, как свидетельствуют результаты опроса, около 10% украинских женщин готовы с оружием в руках сражаться против военной агрессии РФ.

Идти воевать наиболее активно готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческие силы. Среди граждан старше 54 лет по сравнению с другими возрастными категориями чаще (разница 18% с группой «младше 30») распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны – 6%, что означает, что в случае нового военного вторжения Украине ждет ощутимый отток молодых кадров.

Готовность воевать в разных макрорегионах колеблется от 10% на Востоке до 29% в Центре. В Западной Украине таких 25%, но там и наиболее активно готовы оказывать невоенную помощь (33%).

По состоянию на первую декаду февраля 39% населения Украины считало, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России или очень вероятна, или неизбежна. Еще 33% опрошенных склонны к тому, что угроза со стороны России хоть и невелика, однако возможна. В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит только 7% украинцев.

Во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса, большинство населения склоняется к тому, что существует серьезная угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ. Больше всего этот тезис поддерживает население на западе Украины (49%). Тех, кто считает такую ​​угрозу незначительной, больше всего среди жителей подконтрольных частей Донбасса (64%). Большинство тех, кто совсем не верит в угрозу агрессии со стороны России, проживает на Востоке (15%).

Среди избирателей четырех парламентских партий именно электорат «Европейской Солидарности» больше (65%) видит серьезную угрозу полномасштабной агрессии, инициированной РФ. Противоположного мнения придерживаются избиратели «Оппозиционной платформы – За жизнь»: в первой декаде февраля треть считала, что вообще нет угрозы агрессии со стороны России.

Абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство России. Эту точку зрения разделяет большинство населения на Западе (84%), Юге (59%), Востоке (41%) и центральной части Украины (60%). Четверть граждан Украины считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей (53%).