Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Киев может "упасть" в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, сообщили Fox News многочисленные источники в Конгрессе, передает УНН.

Милли заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к "падению" Киева в течение 72 часов и может стоить 15 000 смертей украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих.

Соединенные Штаты также работают над подготовкой к серьезному кризису с беженцами и мигрантами, сообщили источники. Европейские союзники также ведут дискуссии о потоках мигрантов, исходя из предположения, что "граждане Украины будут бежать в другие части Европы".

Несколько законодателей США выразили обеспокоенность тем, что администрация Байдена не отреагировала быстро и не предоставила Украине значительной военной помощи, такой как зенитные и реактивные системы залпового огня, которые бы защитили ее от вторжения из России.

"Представители администрации Байдена на встречах ответили на эти опасения, заявив, что значительное поставки военной помощи Украине может быть использовано как повод для вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Украина получает помощь в области безопасности от США в виде ассигнований в размере 200 миллионов долларов США, выделенных в декабре, она также получает 600 миллионов долларов США в виде помощи от Соединенного Королевства и стран Балтии, что включает противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитные ракеты Stinger.