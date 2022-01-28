В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2384 больных коронавирусом. 10 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 135 больных коронавирусом и 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 739 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 333 290 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 396, в Оболонском — 325 и в Деснянском районе — 292 случая», – отметил Виталий Кличко.