также в разделеСтолица
Кличко негодует из-за увольнения Кабмином глав райгосадминистраций в Киеве 33
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 12 этажа с 3-летним сыном. Теперь ей грозит 15 лет тюрьмы 30
Киев не будет закрывать школы на карантин 11
В Киеве за сутки – более 2 тысяч новых случаев COVID-19 12
Кличко: Главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен 24
За сутки в Киеве – 1919 больных, из них более 300 детей 9
Стрельбу в центре Киева квалифицировали как хулиганство, двоих участников оставили в райотдел 15
Кличко вступился за своего зама, за которого взялась прокуратура 39
Кабмин изменил порядок назначения глав РГА в Киеве. Теперь кандидатов будет предлагать премьер 14
Первому заму Кличко вручили подозрение 22
Кличко: Возникает вопрос, на чьей стороне сегодня немецкое правительство 43
Кавказцы требовали у киевского бизнесмена $1 млн «долга» 31
В Киеве – 464 новых больных коронавирусом 13
В столичной подземке обнаружили надпись «Слава Україні» 1989 года 21
В КГГА рассказали, когда поднимут стоимость проезда в общественном транспорте 38
В Киеве врачи «зарабатывали» на выдаче тел умерших от COVID-19 43
КГГА призвала работодателей перевести сотрудников на удаленку 24
Кличко проболел «омикроном» меньше недели 21

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2384 больных коронавирусом. 10 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 135 больных коронавирусом и 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 739 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 333 290 жителей столицы.

 «Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 396, в Оболонском — 325 и в Деснянском районе — 292 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги