В Днипре вступил в силу приговор суда по факту совершения террористического акта – сбивание ракетной установкой военно-транспортного самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины. В результате попадания снаряда в самолет, он загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Рассмотрение доказательств, собранных следователями Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования, длилось более 5 лет, сообщил пресс-центр СБУ.

Коллегия судей Красногвардейского районного суда Днипра после объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств и доказательств приняла окончательное процессуальное решение по вине организаторов и лиц, причастных к совершению террористического акта.

Окончательно, после рассмотрения продолжавшейся почти год апелляционной жалобы вынесены приговоры трем террористам, виновным в гибели военнослужащих ВСУ.

Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что так называемый главарь террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий, который на время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря», вместе с А. Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» А. Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. В целях блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК (переносным зенитно-ракетным комплексом), которые перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

На основании полученных доказательств, организаторов и лиц, причастных к совершению террористического акта признаны виновными в зависимости от участия каждого в преступной деятельности. В частности, по следующим статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч.3 ст. 258 (террористический акт);

ч. 2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Всем трем террористам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.