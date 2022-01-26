Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников) (№3881)».

Как сообщается на сайте парламента, законом усовершенствованы законодательные положения и устранены дискриминационные разногласия, возникшие в статьях 181 и 272 Семейного кодекса.

Согласно Закону, «если место жительства или пребывания родителей неизвестно, либо они уклоняются от уплаты алиментов, либо не имеют возможности содержать ребенка, ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста Выплата временной государственной помощи производится за счет средств Государственного бюджета Украины».

Законом часть вторая статьи 272 Семейного кодекса изложена в редакции, согласно которой: «Если иск предъявлен не ко всем обязанным лицам, а лишь к некоторым из них, размер алиментов определяется с учетом обязанности всех обязанных лиц предоставлять содержание. При этом совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию на одного ребенка, должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка и не может быть менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный рекомендуемый совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию с других членов семьи и родственников на ребенка, составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов».