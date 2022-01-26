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Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат «Молнупиравир». Его используют для лечения COVID-19, в первую очередь, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщила пресс-служба ведомства.

 «Мы начали готовиться к очередной волне ковыда заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата «Молнупиравир», - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. – Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время».

 «Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
ForUm

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