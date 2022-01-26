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Самым большим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и церковь. При этом по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пункта, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. При этом наблюдаются заметные региональные отличия – с Запада на Восток снижается доля доверяющих армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке) при отчетливом положительном балансе доверия-недоверия. от +75% на Западе до +28% на Востоке). Также по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%), а церкви доверяют 51% при балансе +27%. В случае волонтеров и церкви показатели не изменились по сравнению с 2020 годом (изменения в пределах погрешности), а в случае обычных людей наблюдается снижение на 4 процентных пункта. В региональном измерении доверие обычным людям примерно одинаково в разных регионах. В случае волонтеров есть тенденция к снижению доверия с Запада на Восток (с 75% до 60%). Что касается церкви, то на фоне других регионов выделяется Запад, где 67% доверяют Церкви против 41-47% в других регионах.

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественные организации – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом). В региональном измерении есть тенденция к снижению доверия с Запада на Восток (с 45% до 30%, хотя во всех регионах сохраняется положительный баланс доверия-недоверия).

Остальные 8 институтов в списке имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Фактически среди респондентов преобладает недоверие институциям центральной власти (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным органам (национальная полиция, патрульная полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

Так, украинским СМИ доверяют 32% респондентов, а баланс доверия-недоверия составляет –7%. По сравнению с декабрем 2020 наблюдается улучшение баланса доверия-недоверия. Несколько меньше доверяют украинским СМИ на Востоке.

Российским СМИ доверяют 3% респондентов при балансе –75%. По сравнению с декабрем 2020 значимых изменений не было. Во всех регионах подавляющее большинство не доверяют российским СМИ, но несколько менее критичны к ним – жители Востока Украины.
ForUm

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