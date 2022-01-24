Сегодня, 24 января, в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района на автодороге «Киев-Одесса» 22-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», который находился на обочине дороги.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли, сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.