На одно рабочее место в Украине сегодня претендуют более четырех выпускников вузов и студентов, эта категория поисковиков занимает сейчас шестую позицию в рейтинге специалистов с самой высокой конкуренцией.

Согласно данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, которые приводятся в его пресс-релизе, в течение 2021 года на учет в центры занятости стали 72,088 тыс. человек в возрасте от 20 до 24 лет, в том числе 23,222 тыс. профессионалов и специалистов, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечают эксперты, причиной этого является, прежде всего, система высшего образования, выпускаемое которой количество специалистов не коррелирует с потребностями рынка труда в разрезе профессий. Помимо того полученные теоретические знания выпускников в большинстве случаев не отвечают требованиям работодателей, предпочитающих специалистов хотя бы с минимальным опытом работы.

При этом в компании отмечают, что рынок труда сегодня активен, а конкуренция не столь велика, как, например, в 2014 году, когда на одно рабочее место претендовало 11 студентов и молодых специалистов. Даже если по окончании вуза молодой специалист сталкивается с невостребованностью своей профессии на рынке труда, он может найти другие варианты трудоустройства. Например, больше всего работу для специалистов без опыта предлагают в сфере продаж (75% вакансий), хотя зарплата в этой сфере не слишком высокая (в среднем 9,5 тыс. грн).

В то же время наиболее привлекательный уровень зарплат для специалистов без опыта работы предлагают в сфере маркетинга, рекламы и PR (в среднем 18,8 тыс. грн), сфере административного персонала (16,3 тыс. грн), IT, интернет и мультимедиа (15,1 тыс. грн).

Специалисты портала отмечают как положительный тренд внедряемые сегодня многими компаниями учебные и стажировочные программы для молодежи, с помощью которых бизнес привлекает в свои команды перспективную молодежь, обучает специалистов и помогает им получить необходимый практический опыт. Больше всего программ для интернов открыто в IT-отрасли (63% от всех предложений), однако много стажировок также в финансовом секторе (18%) и в сфере услуг для бизнеса (12%). Основными требованиями для будущих стажеров работодатели указывают на знание английского языка, высокие коммуникативные навыки и желание учиться.