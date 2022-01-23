Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав слово «вакцина» лідером 2021 року. Як зазначається, події останніх двох років і в цьому році істотно позначились на головних лінгвістичних тенденціях.

Про це йдеться у повідомленні на порталі словника, пише «Я і Закон».

«Як і в минулому році, слово цього року продиктовано пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку. Вакцина і похідні від неї слова, перш за все «вакцинація», повністю домінували в суспільній дискусії минулого року», — йдеться в публікації.

Відзначили і той факт, що питомо українське слово «щеплення» переважало у вживанні «вакцинація» аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу.

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року відзначають:

* антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації

* ревакцинація – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту

* бустерна доза (скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація

* імунізація – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації

* імунітет – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів. Тут можна згадати філологічну інтервенцію митрополита Епіфанія, який назвав “імунітет” словом 2021 року, провівши цікаві паралелі між поведінкою вірусу та нашого північно-східного сусіда.

* ковідна тисяча або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації. Щоправда, доступна вона лише тим, хто знайомий із діджиталізацією та користується додатком “Дія”. На соціально-вразливі групи населення дана ініціатива не розрахована.

Іншими словами, які окреслювали публічний дискурс минулого року, були:

* Велике будівництво – ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури

* деолігархізація – боротьба з олігархами, яку розпочав президент Порошенко, і сам же від неї постраждав

* земля – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України

* вагнергейт – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера

* війна – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, що словник «Мислово» створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

«Мислово» обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки: