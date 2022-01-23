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Заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб заявил, что против России будут введены санкции в случае приведения пророссийского политика к власти в Украине.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

«Украина – это свободная страна, которая может самостоятельно решать свою судьбу. Мы будем их поддерживать, когда они будут себя защищать. Международное сообщество, союзники из Европы, США и НАТО, мы стоим бок о бок, когда говорим, что будут очень серьезные последствия, если Россия попытается проникнуть в Украину или приведет к власти (в Украине – ред.) марионеточный режим», - сказал Рааб.

По его словам, речь идет о серьезных мерах против Москвы, среди которых - ряд финансовых и экономических санкций.

Рааб также добавил, что ответ Великобритании будет мощным и согласованным с ее союзниками на Западе.

Как сообщал Укринформ, вчера МИД Великобритании заявило, что в контексте военной эскалации со стороны РФ особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине. В качестве потенциального кандидата правительство РФ рассматривает бывшего депутата Евгения Мураева.
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