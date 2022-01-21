LIGA.Life. розпитала головного санлікаря Ігоря Кузіна, чого очікувати у цю хвилю ковіду, коли вона закінчиться, з якими наслідками та обмеженнями

В Україні уже розпочалася нова хвиля коронавірусної хвороби. За добу, 20 січня, в Україні виявили 20 156 хворих на COVID-19 (днем раніше – 18 479). Найбільше нових пацієнтів – в Івано-Франківській (2427), Львівській (1989) областях та Києві (1552).

У Національній академії наук України прогнозують: через штам омікрон хвиля буде стрімкішою за попередні.

За словами Ігоря Кузіна, нового локдауну в країні більше бути не має, правила щодо перетину кордону наразі лишаються незмінними, а нова хвиля омікрону може бути швидкою, але болючою.

Скільки людей може захворіти за лютий

– Людям уже байдуже до теми ковіду, будьмо реалістами. Водночас омікрон більш заразний і розпочалася нова хвиля. До чого це може призвести?

– Складне запитання. З одного боку, світові науковці кажуть, що вірус постійно мутуватиме. І ми щороку стикатимемося з новими мутаціями. Вже декілька європейських науковців заявляють, що є перші ознаки переходу коронавірусу до групи ендемічних захворювань, тобто він втрачає свою силу, і, найімовірніше, переходитиме до групи звичайних респіраторних вірусів, так як грип.

Але є велика проблема у готовності вакцинуватися. Вакцинація все одно буде залишатися єдиним шляхом профілактики будь-яких респіраторних інфекцій. Однак показники вакцинації, наприклад, проти грипу, і в Україні, і в Європі, надто малі, щоб стримувати адекватно навіть ендемічний той самий омікрон або інші типи вірусу.

Тому людство, Європа, Україна, ризикують зайти в те, що звичайний для нас спалах ГРВІ сезонний, коли в нас хворіє 1-1,5 млн, може перейти в більші показники, коли будуть хворіти 10, 15, 20 млн на тлі низької прихильності до вакцинації.

Якщо більш прицільно казати про цей підйом захворюваності, то омікрон – це виклик для, напевно, будь-якої системи охорони здоров’я. У людей сформувалася втома від масок, обмежень, все менше сприйняття того, що треба робити, щоб не допустити швидкого поширення. Люди повертаються до звичайного способу життя, знімають маски, і на тлі омікрону це може бути надризикованим, оскільки може перехворіти величезна кількість людей.

За обережними прогнозами експертів, те, що каже Всесвітня організація охорони здоров’я, очікується, що близько 50% європейців перехворіють на омікрон, і частина з цих відсотків пов’язана навіть не з відсутністю прихильності до вакцинації, а з нехтуванням масковим режимом або нормами дистанціювання, й усім іншим.

Для України це міксована проблема:

1) кількість невакцинованих на момент спалаху;

2) люди, які продовжуватимуть нехтувати протиепідемічними нормами.

– Якщо у Європі прогнозують 50% інфікованих омікроном, а Україна досі внизу таблиці Європи за кількістю щеплень, то в нас який відсоток хворих буде?

– Зараз немає фінальних прогнозів, багато змінних ще в процесі або обговорення, або з’ясування.

За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти.

Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами.

За досвідом європейських або інших країн світу спостерігається, що умовно хвиля омікрону наростає впродовж одного-півтора тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.

Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати.

За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня.

По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Чи чекати нових обмежень

– Якісь нові обмеження будуть під час цієї хвилі, чи все лишається, як було восени?

– Під час хвилі омікрону планується застосування таких самих карантинних обмежень. Єдине, що стимулюватимемо місцеві органи влади активніше застосовувати вимоги помаранчевої зони. Тому що помаранчева зона вона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади вживали превентивні профілактичні попереджувальні заходи, які не дозволять переходу області в червону зону.

На жаль, ми бачимо, що області доволі пасивно на неї реагують. Тобто вони побачили себе у помаранчевій зоні і просто очікують, поки опиняться в червоній.

Головна відмінність червоної та жовтої зони карантину – у вимозі до COVID-сертифікатів про вакцинацію, які дозволяють уникнути обмежень. У червоній зоні потрібні дві дози щеплення, у жовтій – достатньо однієї.

– Жорсткого локдауну в Україні вводити більше не планують?

– Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується.

– Зважаючи на тенденції, хто перший піде в червону зону?

– Думаю, що Івано-Франківська область, зважаючи, що там доволі швидко погіршується ситуація. Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає близько 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно.

– З 31 січня нещеплені медпрацівники не мають права доступу до роботи. Скільки таких?

– Цифри відрізняються від області до області, від 70 до 100%. У середньому – 89 % вакциновані. Частина має абсолютні медпротипоказання, частина перехворіла нещодавно.

– Це може стати проблемою в якихось областях?

– Вважаю, що ні, наказ МОЗ говорить загалом про працівників медсфери. Тобто це не лікарі і медсестри конкретно, це усі працівники медзакладів. Це і охоронці, прибиральники і так далі. Ми пробували зібрати дані з областей: здебільшого нещеплені працівники – це немедичний персонал, тобто ті, хто виконують господарські або адміністративні функції, а не саме лікарі. Хоча лікарі також є невакциновані, але їх небагато.

– Відсторонюватимуть невакцинованих, чи навіть тих, у кого одна доза вакцини?

– Одна вакцина рахується як те, що людина звернулася, і вона вакцинована. Тобто йдеться про те, що людина не ухиляється і не відмовляється від щеплення.

– Якщо повернутися до нової хвилі, МОЗ каже, що Україна готова. А конкретніше? Чого чекати?

– Перше: якщо раніше люди з ковідом перебували переважно в ковідних лікарнях, зараз вони можуть перебувати в будь-яких. За досвідом Нью-Йорку, наприклад, майже 50% людей у звичайних виділеннях – з омікроном.

Тобто стиратиметься межа між ковідними та нековідними лікарнями.

Друге: за світовим досвідом, сильно страждають об’єкти критичної інфраструктури. Мова про працівників атомних електростанцій, комунального обслуговування, хлібокомбінатів тощо. Критично важливим є те, щоб вони були на момент спалаху вакциновані. Саме тому МОЗ ухвалило наказ про затвердження переліку професій, де зобов’язало таких працівників пройти повний курс вакцинації, в іншому разі вони мають бути відсторонені від роботи. Наказ перед Новим роком набрав чинності. Зараз більшість таких людей щеплені двома дозами.

І третє: захворюваність серед медпрацівників, яка доволі швидко зростає, тому що лікарі – перші, хто стикається з омікроном. Уже в деяких країнах переглядають норми з використання засобів індивідуального захисту. Якщо раніше ми рекомендували використовувати респіратори FFP2 лише для аерозольгенерувальних процедур, то вже зараз ВООЗ рекомендує загалом для медпрацівників використовувати FFP2-респіратори навіть на звичайному огляді, принаймні для лікарень, де система саме повітрообміну не є або протестованою, або валідною.

З 2022 року змінилися механізми фінансування закладів охорони здоров’я, зараз будуть зникати переліки медзакладів, які маємо затверджувати рішенням керівника робіт.

По суті, тепер будь-яка лікарня, яка відповідає вимогам Національної служби здоров’я, може приймати пацієнта з ковідом, надавати йому допомогу, й отримає кошти з НЗСУ.

Це зроблено для того, щоб передбачувати можливість госпіталізації, особливо у великій кількості.

Ми також сфокусували зусилля на тому, щоб довакцинувати максимально швидко людей 60+ років, оскільки показники є ще недостатніми. Ми повністю переформатовуємо мобільні бригади на роботу у віддалених населених пунктах, для роботи в сільській місцевості і прицільно для роботи з людьми 60+ років. Ми вибрали щонайменше 200 ОТГ, де показники охоплення вакцинацією 60+ є меншими ніж 25%. Там більшість мобільних бригад буде переконувати, пояснювати.

З цього тижня бригади розділилися. Перша частина працює з найбільш проблемними ОТГ. Вони там можуть працювати навіть тиждень, перебуваючи на місці і постійно підвозячи вакцину. Друга частина мобільних бригад працює курсуючи, тобто коли лікарі готують об’єднану територіальну громаду або, наприклад, село, до вакцинації, озвучуючи, коли приїде мобільна бригада. Одна бригада за ефективної організації роботи має показувати майже від 80–120 щеплень впродовж зміни. Тому ми будемо дивитися саме на ефективність їхньої роботи, і зокрема якщо будемо бачити бригади, які працюють не так ефективно, то вже допомагатиме їм практично.

– Уточню. Припустімо, я хочу, щоб вакцинувався мій дідусь. Як дізнатися графік, коли мобільна бригада буде?

– Якщо він ходить і мешкає в сільській місцевості, то графік виїзду буде в амбулаторії, або в найближчій лікарні. Ці дати погоджуються з лікарями, які там працюють, і також запускається окремо комунікація з розміщенням інформації, коли саме приїде мобільна бригада. Найімовірніше, на етапі старту цієї ініціативи буде працювати сарафанне радіо, через амбулаторії сімейної медицини. Зараз вже друкують плакати, де можна буде вписати дату виїзду мобільної бригади завчасно, щоби люди подивилися.

Для маломобільних мешканців сільської і міської зон передбачені виїзди мобільних бригад. Особливо це важливо для осіб похилого віку, з інвалідністю, або тих, які не можуть пересуватися самостійно. Слід записатися через Національну контактну лінію з питань ковіду. Людина має зателефонувати туди, повідомити, що хоче вакцинуватися, що не може пересуватися, тоді інформація буде передана обласному координатору і спланується виїзд мобільної бригади.

Впродовж першого кварталу будемо робити так, щоби принаймні на рівні кожної ОТГ одна бригада виїжджала для вакцинації людей 60+ щонайменше раз на тиждень.

Перед тим, переконуючи, пояснюючи і все інше. Це для нас пріоритет.

Другий пріоритет – знаємо, що бустер підсилює ефективність базового курсу щеплення, тому закликаємо робити бустер – повернутися і отримати щеплення.

Також серйозно попрацювали щодо киснезабезпечення. Незважаючи на те, що майже на 30% або 40% омікрон дає менше потреби в киснезабезпеченні і в реанімаційному супроводі, на рівень областей була спрямована субвенція, і на рівні областей будуються кисневі станції – 225. Вони почали будуватися в четвертому кварталі 2021 року і до кінця першого кварталу їх мають ввести в експлуатацію. Більша частина вже завершила цю роботу.

У середньому навіть за пікового навантаження тест-систем вистачить до кінця лютого. Найближче постачання має бути до кінця січня, і того запасу, який буде доставлено в країну, вистачить на перший квартал повністю. Уже приїхало 2 млн швидких тестів, і до кінця місяця буде ще один. Ці тести підуть на рівень сімейної медицини.

– Чи потрібно робити швидкі тести всім дітям, які мають ознаки ГРВІ зараз?

– Відповідно до протоколу, який ми зараз використовуємо, використання швидкого тесту показано у випадку наявності будь-яких симптомів ГРВІ. Тому я би радив використовувати швидкі тести для максимальної діагностики. Діти можуть хворіти на коронавірусну хворобу атипово або в легкій формі. Зараз спрощується механізм. Якщо ми казали раніше, що швидкі тести мають обов’язково перевірятися ПЛР, то зараз такої норми немає. Перевіряються ПЛР лише ті швидкі тести, якщо у людини немає контакту з підтвердженим випадком, якщо в неї немає симптомів і в неї спрацьовує швидкий тест. Лише такі випадки мають бути перевірені ПЛР. Якщо людина має симптоми, якщо була в контакті, якщо виїжджала за межі країни, позитивний результат швидкого тесту – це підтвердження коронавірусної хвороби.

– Зафіксуємо: якщо у дитини є ГРВІ, про всяк випадок у свого сімейного зробіть ще тест.

– Так.

– Була новина, що у Франківській області всі школи можуть піти на дистанційне навчання саме через поширення захворюваності на ковід. Є заява МОЗ про плани дозволити вакцинацію дітям з 5 років. Чи буде щось введено? Можливо, нові правила щодо вакцинації дітей?

– Коли кажемо про вакцинацію дітей 5-12 років, діють суто клінічні критерії. Багато країн світу вакцинує їх лише у разі, якщо є важкі супутні захворювання або певні медпокази для вакцинації. Ми будемо це питання розглядати на Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики. Однак впевнений, що фінальне рішення стосуватиметься можливості проведення вакцинації цієї групи дітей, але переважно за наявності показань.

Діти 12-14 років можуть представляти певні епідемічні інтереси, бо вже починають соціалізуватися. Однак в світі зареєстровано доволі мало спалахів, які прицільно пов’язані з цією віковою групою. Тому для України вона залишається рекомендованою.

Для нас важливо захистити підлітків 14-18 років.

Вони найбільш соціально активні. Частина вже починає бути студентами. Обов’язковості в цій віковій групі ми поки що не розглядаємо, поки що буде залишатися рекомендованою.

Утім, з огляду на те, що омікрон поширюється доволі швидко і зокрема у цій віковій групі, я б рекомендував усім батькам стимулювати своїх 14-18-річних дітей максимально швидко щепитися.

– Сертифікат після бустеру діє 270 днів?

– Так, 9 місяців.

– А що потім?

– З приводу того, що буде потім, ще ніхто не може відповісти. Всесвітня організація охорони здоров’я каже, що омікрон має стати останнім у пандемії і за умови, якщо країни досягнуть 70% охоплення саме щодо свого населення – це буде перший крок до зупинення пандемії ковіду.

– Тобто нові сертифікати вже будуть не потрібні?

– Сподіваємось. Але для цього маємо вакцинувати 70% дорослого населення принаймні в 2022 році.