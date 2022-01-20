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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%», - говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.

Согласно релизу, ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.
ForUm

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