Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%», - говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.

Согласно релизу, ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.