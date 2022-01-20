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В Православии существует угроза ухода в раскол целых Церквей из-за влияния на них сил, не имеющих ничего общего с Церковью.

Фото: altaryvic.ru

Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Сегодня есть угроза, что часть Православия, под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с Церковью, может быть уязвленной этим грехом (раскола, – Ред.) и уйти от Источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет Спасения», – сказал Патриарх Кирилл.

Он призвал тех, кто сегодня колеблется в выборе, подумать о том, что они выбирают путь к спасению или к гибели.

«Это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти - направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, лишает благодати Божией», - подытожил Предстоятель РПЦ.
ForUm

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