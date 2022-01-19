Каждый город в Украине с населением более 10 тысяч человек в ближайший год должен получить свой Центр предоставления административных услуг.. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 января.

«В этом году правительство предоставит общинам 231 млн грн субвенции для развития и развития сети ЦНАП. Сегодня мы внесли изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. В частности, средства можно будет потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест», - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое. Более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах.