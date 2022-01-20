Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор участнику террористической организации «ДНР», сообщила Госпогранслужба.

Судом установлено, что гражданин Украины с целью участия в силовом блоке террористической организации «ДНР», являясь лицом, имеющим военную подготовку (проходил военную срочную службу в аэромобильных войсках ВС Украины в период с 23.11.2007 по 23.10.2008 года), 4 августа 2014 выехал из Одессы в Донецк, где вошел в одно из подразделений террористической организации «ДНР».

С августа 2014 по март 2017 года обвиняемый участвовал в сопровождении военной техники и руководителей незаконных военных формирований т.н. «ДНР» и «ЛНР», в том числе руководства подразделений вооруженных сил РФ, по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. А затем – в личной охране одного из руководителей террористической организации.

С мая 2016 года он проходил службу в должности начальника разведки. Он получил воинское звание «лейтенант», был награжден медалью «За боевые заслуги». Ежемесячно обвиняемый получал денежное довольствие в размере 31 500 рублей РФ.

«Обвиняемый в суде рассказал, что 14.08.2014 он был в селе Степановка рядом с границей РФ, видел, как через границу заходили российские войска. Его задачей было прикрытие «Градов» от наземного нападения. В дальнейшем он ездил в г. Снежное за боеприпасами, которые им предоставляли россияне.

В октябре 2014 его группу перевели в реактивный дивизион, где ему дали звание «сержанта». С декабря 2014 начали выплачивать заработную плату 1500 гривен еженедельно, а потом уже начали платить долларами. Сначала службы опознавательных знаков у него не было, а в дальнейшем ему выдали шевроны так называемой бригады «ДНР». С 2016 года он стал начальником разведки и получил звание лейтенант. Находился в незаконных вооруженных формированиях с 05.08.2014 по 30.03.2017 года, за время службы получил награду «За боевые заслуги». В дальнейшем он написал рапорт на увольнение и отправился в Москву, откуда уехал в Одессу. За время пребывания на территории «ДНР» он осознавал, что структуры, в которых проходил службу, являются незаконными вооруженными формированиями, не предусмотренными законодательством Украины. Он понимал, что за участие в незаконных формированиях будет нести ответственность», - говорится в приговоре суда.

Мужчину задержали в апреле 2017 года пограничники Сумского отряда в пункте контроля железнодорожного сообщения «Конотоп», когда тот пытался попасть в Украину поездом Москва-Одесса. Относительно задержания мужчины была ориентировка СБУ. Во время общения со стражами порядка он подтвердил, что был членом незаконного вооруженного формирования. Признался, что поддерживал организаторов антимайдана в Одессе, а затем из любопытства уехал в Донецк.

Суд признал одессита виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2583 УК «Создание террористической группы или террористической организации» и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Кроме того, обвиняемый должен оплатить в пользу государства расходы по проведению судебной портретной экспертизы в сумме 989 гривен 60 копеек.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.