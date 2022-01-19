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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что в четверг правительство будет просить парламент о введении в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

«Накануне предприятие «Молдовагаз» получила ответ на свой запрос в «Газпром» с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате аванса за январь. «Газпром» отказался пойти на встречу, пригрозив, что может прибегнуть к прекращению поставок газа в Молдову. В этой ситуации правительство вынуждено прибегнуть к экстренным мерам, чтобы обеспечить поставку газа потребителям», - сказала премьер на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, в среду состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а затем заседание правительства.

«Мы обсудим ситуацию и первоочередные меры. В четверг я пойду в парламент с запросом о введении в Молдове чрезвычайного положений в области энергетики. Если это решение будет принято, то мы вновь созовем заседание правительства и примем решения в соответствии с условиями чрезвычайного положения», - подчеркнула Гаврилица.
ForUm

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