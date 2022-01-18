Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

«В прошлую среду директор Бернс посетил Киев в рамках ранее запланированного визита, где обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России в Украину», - цитирует заявление неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в твиттере.

Отмечается, что в ходе визита директор ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина», передает Интерфакс-Украина.

«Он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», - сообщил чиновник.

Журналист CNN напомнила, что Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В начале ноября он во время своего визита в Москву пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить «серьезную» озабоченность США действиями РФ.