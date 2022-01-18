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В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 15 локаций, сообщила пресс-служба КГГА.

На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от КП «Плесо» и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы (САРВС), а также будут работать медпункты.

Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы:

  • Зона отдыха «Детская», Днепровский, р. Днепр, Венецианский остров;
  • «Венеция», Днепровский район, Днепр, остров Долобецкий;
  • «Наталка», Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
  • «Наталка 2» (парк);
  • «Галерна», Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
  • «Предместная Слободка», Днепровский район, Днепр, Венецианский остров;
  • «Тельбин», Днепровский район, ул. Тычины;
  • «Радуга», Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
  • «Троещина», Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзак;
  • «Пуща-Водица», Оболонский район, пруд №8 на реке Горенка;
  • «Вербное», Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
  • «Центральная», Днепровский район, Днепр, остров Труханов;
  • Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;
  • «Радуга», Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;
  • «Черторый», Деснянский район, Днепр, остров Муромец.

Чтобы купание было безопасным и не навредило вашему здоровью, следует соблюдать простые правила, которые подготовили специалисты спасательной службы КП «Плесо».

Подготовка

Постепенность. Прежде всего, готовиться к купанию следует заранее.

Ни в коем случае не уходите в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.

В воду следует идти исключительно с разрешения квалифицированного врача, которому доверяете, если врач, учитывая индивидуальные особенности организма, усматривает допустимое «экстремальное купание» и убежден, что риск внезапного проявления/обострения болезней отсутствует.

Локацию для купания нужно выбирать специально обустроенную, где есть специалисты спасательной службы и дежурные медики. Не следует погружаться там, где будете находиться не в поле зрения других людей, и где будет отсутствовать возможность быстро оказать медицинскую помощь.

Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом же деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон – пожалуйста, если нет личных противопоказаний.

Процесс омовения

Без резких движений. Заходить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено (можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма устроить).

Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и можно выполнить кратковременные погружения методом приседания.

Холодная вода влияет на организм таким образом, что появляется мощная эйфория, и есть риск самоуверенных поступков, например, люди начинают плавать (что категорически не рекомендовано), хвастаться длительным пребыванием в воде, совершать резкие движения и т.д. Так что не теряйте контроль над своим эмоциональным состоянием.

Во время пребывания в воде внимательно следите за возможными замечаниями дежурных спасателей и немедленно следуйте их указаниям.

После омовения

Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Наиболее распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января является поскольжение на льду у уреза воды.

Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.

Согревайтесь теплыми безалкогольными напитками и при необходимости уходите в теплое помещение.
ForUm

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