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На Запорожье группа подростков  жестоко поиздевалась над 14-летним сверстником. Преступление квалифицировано как пытки, сообщила пресс-служба облглавка.

15 января в отдел полиции №6 Запорожского районного управления поступило сообщение от матери 14-летнего подростка о том, что над ее сыном издевались сверстники. На место происшествия выехало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, наряды группы реагирования патрульной полиции.

Предварительно установлено, что вечером 15 января группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Там они избивали парня, унижали и всячески издевались.

Искать ребенка родные начали самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Только около 18:00 мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день.

Личности всех шести нарушителей установлены. Правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей. На место вызваны инспекторы ювенальной превенции, психологи, представители службы по делам детей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Причины жестокого издевательства над ребенком и всех обстоятельств происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.
ForUm

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