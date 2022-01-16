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Члени Національних зборів – нижньої палати парламенту Франції – підтримали запровадження "паспортів вакцинації" проти коронавірусу.

У другому читанні відповідну законодавчу ініціативу підтримали 185 депутатів Нацзборів, проти виступили 69, вісім утрималися.

Остаточне голосування з цього питання має відбутися 16 січня, уточнює AFP.

Як зазначається, "паспорти вакцинації" мають прийти на зміну чинним "паспортам здоров'я". "Оновлена норма по суті закріпить правило 2G, що дає право на вхід і участь у будь-яких заходах тільки тим, хто переніс COVID-19 і прищепився проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пред'явлення QR-коду стане обов'язковою умовою відвідування торгових центрів, кафе, ресторанів та культурних заходів. Негативного результату COVID-тесту тепер буде недостатньо.

При цьому, зауважує агентство, Національні збори та Сенат (верхня палата парламенту) поки що не змогли домовитися про підсумковий компроміс стосовно низки аспектів.
ForUm

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