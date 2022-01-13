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Более 321 га земель «Укрзализныци» несанкционированно заняли физические лица, сообщили в Счетной палате.

Как обнаружили аудиторы, это 460 участков, которые расположены на территориях 4 региональных филиалов: «Одесская железная дорога», «Приднепровская железная дорога», «Юго-Западная железная дорога» и «Львовская железная дорога».

На этих землях физические лица и мелкие бизнесмены самовольно построили жилые дома, гаражи, отели, кафе, торговые павильоны. А некоторые используют под огороды и посевы.

Установить стоимость земель невозможно, поскольку с 2015 года не проводилась переоценка активов. Более того во время аудита в «Укрзализныце» Счетная палата не предоставила документы о периоде и условиях, при которых произошла потеря объектов государственной собственности.
ForUm

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