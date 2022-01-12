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Государственный телеканал «Рада» сообщил о смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли, продемонстрировав новость фотографией спикера парламента Руслана Стефанчука.

В сообщении показывали текст соболезнования Стефанчука по поводу смерти Сассоли.

При этом демонстрировалась фотография главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которой была надпись «внезапно умер».

В ответ спикер на своей странице в Facebook выложил песню российской группы Чайф «Не спеши», адресовав ее телеканалу «Рада».

Команда телеканала назвала ошибку «первым факапом в Новом году».
ForUm

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