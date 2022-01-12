Французский телеканал France Télévisions, в одном из видеосюжетов изобразивший Крым как часть России, извинился, сообщив, что эта ситуация возникла из-за технической ошибки, пишет сайт проекта Радио Свобода «Крым.Реалии».

Об этом сообщила сотрудница посольства Украины во Франции в Фейсбуке.

«От имени посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму. К сожалению, такие досадные ситуации случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа. Отметим, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен. Продолжаем следить за соблюдением принципа «нулевой толерантности» к извращенному отражению временно оккупированного Крыма во французском публичном и медийном пространстве», – говорится в сообщении.

Ранее телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины при иллюстрации событий 2014 года изобразил Крым как часть России.