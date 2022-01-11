Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника одного из государственных учреждений области по факту покушения на разглашение государственной тайны (п. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 УК Украины).

По данным следствия, в июле 2019 года сотрудник учреждения, являясь ответственным за соблюдением режима секретности и сохранения вверенной ему секретной информации, не убедился в наличии у лица допуска к государственной тайне и предоставил доступ к государственному оборонному объекту, сведения о местонахождении которого засекречены.

За совершенное фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет или без такового.