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Религия помогает искренне верующему человеку не бояться пандемии, он верит в Божественную любовь и поэтому защищен от различных страхов. 

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает patriarchia.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что «вера освобождает человека от страхов».

«У верующего человека совершенно другая жизненная перспектива в его сознании, он верит в Царствие Божие, в божественную справедливость, в божественную любовь. Поэтому, конечно, религиозный человек очень вооружен и защищен. И в этом смысле, искренне верующий человек защищен от страхов», - сказал Святейший.

Патриарх Кирилл коснулся темы пандемии коронавируса, отметив, что «губительное поветрие» все еще вносит свои коррективы в жизнь людей и сегодня им очень не хватает «ощущения безопасности, защищенности и спокойствия». 

Предстоятель заявил, что только любовь к Богу и к людям способна укрепить человека в различных испытаниях, изгнать страх из его сердца и дать силы на совершение добрых дел.
ForUm

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