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Вчера вечером возле села Верховина Быстрая Ужгородского района пограничники Чопского отряда задержали 41-летнего харьковчанина, который пытался незаконно попасть в Польшу.

Правонарушителя обнаружил пограничный наряд отделения «Верховина Быстрая», сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки местности военнослужащие заметили, как в сторону госграницы двигается неизвестный с туристическим снаряжением. «Путеводителя» задержали в административном порядке и доставили в спецпомещение отдела «Большой Березный» с целью установления обстоятельств правонарушения и составления документов по делу.

Как выяснилось, мужчина прибыл на Львовщину из Харькова разными видами транспорта, а из Волосянки шел в Закарпатье пешком по навигатору в мобильном приложении. Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решение суда по уплате алиментов. Мужчина проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу.

В действиях задержанного есть признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.204-1 КупАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Его дело будет рассматривать суд.
ForUm

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