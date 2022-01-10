С начала действия государственной программы «еПоддержка» вакцинированных украинцев свыше 326 тысяч железнодорожных билетов было приобретено» в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайте booking.uz.gov.ua, на партнерских ресурсах и в кассах, сообщили ForUm'у в пресс-службе Укрзализныци.

Всего за время действия программы пассажиры уже потратили на ж/д билеты более 131 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 403 грн.

Напомним, чтобы получить специальную карточку по программе «еПоддержка» в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение «Дия». В разделе «Услуги» приложения необходимо найти и активировать услугу «Поддержка», выбрав банк для выплаты. После этого остается ждать зачисления денег.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой «еПоддержка» равняется сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн и оплатить его в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе. Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 гривню.