Пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты, подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

«Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют», - говорится в сообщении.

О пластиковых прозрачных «масках» не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила (https://bit.ly/32W2R7P). Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

Фактически люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства неплотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие «маски».

Минздрав призывает работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.