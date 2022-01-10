На границе отмечается рост пассажиропотока, особенно на западном направлении

В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиротранспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС, сообщила Госпогранслужба.

Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности – «Краковец», «Шегини» и «Грушев», возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых. В то же время, очереди отсутствуют перед пунктами пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов» и «Смольница».

Для лиц, которые не сделали ПЦР-тесты на коронавирус за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска «Краковец», «Шегини», «Рава-Русская» и «Ягодин» работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура может замедлять погранично-таможенное движение.

Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении госграницу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.