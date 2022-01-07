Середня митна вартість імпортного природного газу в грудні 2021 року становила $1184,57 або 32,27 тис. грн за тисячу кубометрів.

Як нише Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Міністерства економіки.

Таким чином, ціна імпортного газу минулого місяця була на 62% вищою, порівняно з листопадом, коли вона склала $730,65 (19,26 тис. грн) за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, за даними "Оператора ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 рази (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м. Зокрема, у грудні було імпортовано всього 15 млн кубометрів газу.

Нагадаємо, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко раніше неодноразово зазначав, що середня митна вартість імпортованого газу, що публікується Мінекономіки, не є репрезентативною.