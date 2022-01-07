Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради закликала слідкувати за історією із звинуваченням лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка у державній зраді та за арештом майна.

Як пишуть Букви, про це вона написала у Тwitter.

“Слідкуйте за цією історією – український суд заарештував майно Порошенка, звинувативши його у державній зраді. Порошенко – за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться. Ось так виглядає вибіркове правосуддя”, – зазначила Мелінда Харінг.

Як повідомляє британське інформаційне агентство Reuters, прозахідна опозиція України звинуватила президента Володимира Зеленського в автократичній поведінці.

Це відбулося у четвер, 6 січня, після того, як суд заморозив активи попередника Петра Порошенка.

“Вилучення активів були частиною офіційного розслідування того, чи здійснив Порошенко державну зраду, фінансуючи сепаратистів, що підтримуються Росією, на сході України, перебуваючи при владі у 2014-2015 роках”, – пише видання.

Порошенко відкинув звинувачення, а його партія “Європейська Солідарність” назвала рішення Печерського суду Києва “незаконним і несправедливим”.

Зеленський не коментував рішення суду. Раніше він заперечував бажання впливати на державних прокурорів чи судову систему.

“Цьогорічні заяви партії пана Порошенка не дивують. Їм треба сказати щось гучне, щоб відвернути увагу, а не пояснювати фактичну втечу Порошенка за кордон слідчими діями. Статус екс-президента не дає права ігнорувати слідчі дії та судові засідання”, – цитує Reuters радника Зеленського Михайла Подоляка.

Суд також заморозив активи двох телеканалів – “5 каналу” та “Прямого”, – якими Порошенко володів до листопада, перш ніж передати їх у холдингову компанію.

“Я не юрист, але наскільки я розумію, арешт не означає закриття. Канали продовжують працювати. Свобода слова не постраждала”, – сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Видання наголошує, що скандал розгорівся на тлі загрози військового вторгнення Росії в Україну. При цьому Україна щосили намагається заручитися міжнародною підтримкою у своєму протистоянні з Москвою.