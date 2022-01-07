В ГБР предположили, что Петр Порошенко, вероятно, не планировал зарубежный визит заранее. Ведь купил билет на самолет уже после вручения повестки. Как пишет Главком, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В Государственном бюро расследований отреагировали на заявление адвоката о том, что решение о поездке в страны Европейского Союза пятый президент принял раньше.

«Следователи установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий», – сообщили правоохранители.

Отмечается, что в ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат приобрел в 19:04 часов 17 декабря – то есть через несколько часов после того, как следователи Госбюро пытались вручить ему повестку о вызове.

«Поэтому заявления адвокатов о, якобы, заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения следственных действий», – добавили в ГБР.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на имущество Петра Порошенко. Кроме имущества политика арестовали активы «Прямого» и «5 канала».

Ранее сообщалось, что генпрокурор не подписала ходатайство об аресте имущества Порошенко. Это сделал ее заместитель.

Напомним, адвокат Порошенко сообщил важную информацию о том, когда суд должен рассмотреть ходатайство об аресте имущества политика. Также Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.