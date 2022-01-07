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Кроме имущества пятого президента Петра Порошенко, Печерский районный суд Киева арестовал активы и счета Прямого и 5 каналов.

Как пишет Рубрика, об этом заявили в партии "Европейская солидарность", лидером которой он является.

Как сказано в заявлении политической силы, "это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве".

Евросолидарность подчеркивает, что с ноября 2021 эти каналы не принадлежат Порошенко.

"Прямой и 5-ый канал — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, что так хочет только "теплой информационной ванны", — говорится в заявлении.

Напомним, 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко. В частности, речь идет о:

  • квартиры, принадлежащие Порошенко в Виннице и Киеве,
  • усадьба в Козине,
  • земельные участки,
  • акции Порошенко в ряде частных компаний.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита будет подавать апелляцию и обратится в Европейский суд по правам человека.

Порошенко находится в дипломатическом турне. Он заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января.

Подозрение Порошенко в госизмене

20 декабря экс-президенту Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей России организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом, "поставив страну в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик".
ForUm

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