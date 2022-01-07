Державна служба з безпеки на транспорті «Укртрансбезпека» своїм наказом №1044 від 30 грудня зупинила дію ліцензії АТ «Укрзалізниця» («УЗ») на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

Як пише mind.ua, про це на своїй фейсбук-сторінці заявила голова створеної для перевірки та оцінки стану «УЗ» Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Юлія Гришина.

Перевірка ТСК виявила низку грубих порушень ліцензійних умов, зокрема:

призначення очільниками пасажирської та вантажної вертикалі, що здійснюють ліцензійні види діяльності, невідповідних за освітою та досвідом людей (не залізничників);

відсутність у належному обсязі керівників структурних підрозділів, відповідальних за ліцензійну діяльність всередині філій;

відсутність структури координації та управління ліцензійною діяльністю;

відсутність сертифікатів відповідності ліцензованих видів діяльності регламентам.

Водночас очільник «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський повідомив, що насправді ліцензія «Укрзалізниці» не скасовується.

За його словами, позапланова перевірка була завершена 24 грудня 2021 року. Її результати показали низку порушень, які не виправлялись роками, що і стало підставою для відповідного наказу. Документ набирає чинності лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування.

В «Укрзалізниці» відповіли, що пасажирські перевезення будуть тривати. У пресслужбі пояснили, що «Укртрансбезпека» має низку зауважень, які «УЗ» у стислі терміни усуне.