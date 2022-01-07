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Учебные программы по истории Беларуси необходимо откорректировать. Об этом заявил глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко по итогам совещания по вопросам реализации исторической политики, передает U-NEWS.

«Сегодня речь шла и о том, что необходимо вносить определенные коррективы и в учебные программы по истории. Не только для школьников, но и студентов вузов. Разговор вели также и о создании учебника по истории белорусской государственности для студентов вузов», — сообщил Сергеенко.

Напомним, 6 января Лукашенко провел совещание по вопросам реализации исторической политики.

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Магнаты на собак меняли белорусских крестьян», — заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.
ForUm

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