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Киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые с помощью компьютерного вируса похитили более 5 млн гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Противоправную деятельность разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с следственным управлением столичной полиции.

Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщение маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам.

Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесено более 5 млн гривен убытков.

Правоохранители провели восемь обысков на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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