При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 25-летнему жителю Славянска сообщено о подозрении в краже, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины). Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что 25 мая 2021 оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в Славянске. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тыс. грн.

После совершенного подозреваемый уволился из органов полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.