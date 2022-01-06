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АО «Укрзализныця» за счет освобождения служебных броней с 16:00 5 января добавило в продажу более 1800 билетов из Львова по наиболее популярным направлениям.

Как сообщили в компании, таким образом УЗ реагирует на сверхвысокий спрос на билеты из Львова в период 8-9 января.

Эти билеты будут доступны на сайте и в официальном чат-боте «Укрзализныци».

Билеты также можно оплатить картой «єПідтримка» любого банка.

В новогодне-рождественский период путешествия по железной дороге избрали уже более миллиона украинцев, а самыми популярными направлениями стали Львов, Харьков, Ужгород и Херсон.
ForUm

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