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Кабмин выделил средства на повышение заработных плат сотрудникам Национальной полиции, улучшение денежного обеспечения правоохранителей начнется уже к концу месяца. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат», - написал он.

При этом Клименко подчеркнул, что вопрос повышения зарплат сотрудникам полиции – сверхсложный.

«Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувствительным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021», - отметил он.

Ранее в сети появилась информация о массовом увольнении полицейских в Токмаке.
ForUm

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