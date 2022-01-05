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Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отделами № 3 Пологовского районного отдела полиции не соответствует действительности, заявили в облполиции Запорожья.

«Более того, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений, а также областной полиции в целом», - говорится в сообщении.

31 декабря полицейские отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции действительно заявили об определенных недовольствах состоянием материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы. В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов было решено через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских в депутатский корпус, Кабинет Министров Украины, главе МВД и президенту Украины по улучшению материально-технического обеспечения работников ОВД.

В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Ни одного рапорта по увольнению из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало.

Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верными присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностями.
ForUm

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