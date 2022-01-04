В Киеве обнаружили за минувшие сутки 364 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом и 94 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 285 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 990 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 99, в Дарницком – 54, в Оболонском районе – 48 случаев», – отметил Кличко.
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