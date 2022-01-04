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Французские ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Его нашли у путешественника из Камеруна.

Исследователи допустили, что мужчина мог заразить по меньшей мере 12 человек на юге Франции: результаты их тестов показали заражение «атипичной комбинацией мутаций», пишет Суспильне со ссылкой на France 24.

Новый вариант коронавируса получил временное обозначение B.1.640.2. В предварительном исследовании, которое должно пройти экспертную оценку, говорится, что в новом варианте обнаружено 46 мутаций.

Сейчас больше всего больных коронавирусом на территории Франции имеют штамм «Омикрон» — его зафиксировали у 60% пациентов.
ForUm

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