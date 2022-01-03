также в разделеЭкономика
Эксперт назвал первопричину появления проблем с поставками газа в Украину 48
Газовые компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения 297
Облгазы опубликовали новые тарифы на доставку газа 67
В НБУ рассказали, сколько утилизировали и напечатали банкнот 20
Від уряду чекають ухвалення постанов у сфері земельних відносин на початку 2022 року 10
Минималка, пенсии и налоги: Украинцам рассказали об основных изменениях с 1 января 2022 года 358
Импорт игристых вин в Украину вырос на 44% 15
Производители социально важных продуктов смогут покупать газ по сниженной цене 18
Украина обязала частных газодобытчиков до мая продавать 20% газа на УЭБ 20
Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло 33
АМКУ оштрафовал Ощадбанк за операции с «Картой киевлянина» 17
В Украине значительно подешевели яблоки 23
АМКУ оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 млн 29
Украина продлила спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива, сжиженного газа и угля 23
Укрзализныця впервые в истории получила вовремя утвержденный финплан 33
Риски катастрофы национального масштаба: АМКУ оштрафовал «Днипразот» на более 80 млн грн 25
Кабмин хочет зафиксировать цену на газ для хлебопекарей в 25 тыс. грн за тыс. куб. м 12
Шмыгаль рассказал о льготном кредитовании бизнеса 20

Европейская комиссия получила жалобу НАК «Нафтогаз Украины» на доминирующее положение российского Газпрома на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

«Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами», - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи (Tim McPhie), отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина.

Другие детали он не предоставил.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

«Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом», - приводятся в релизе «Нафтогаза» слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги