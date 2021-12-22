НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Газпром резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. Нафтогаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — отметил председатель правления НАК Юрий Витренко.

В своей жалобе «Нафтогаз» обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих Газпрому или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы. Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин Газпром так и не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

«Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2» без соблюдения требований европейского законодательства. Действия Газпрома прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. м (на 21 декабря 2021 года)», - подчеркнули в НАК.

В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны Газпрома при использовании Северного потока-2, Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

Следовательно, Нафтогаз просит Европейскую Комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, «Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты Газпрома получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, Газпром должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.

Предложения Нафтогаза направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе, являются справедливыми и взвешенными.

Обращение Нафтогаза в Еврокомиссию содержит краткое описание злоупотреблений и антиконкурентных действий со стороны Газпрома, а также первоочередные предложения по нормализации ситуации — в дальнейшем компания предоставит Европейской Комиссии расширенные и дополненные материалы.