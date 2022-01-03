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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье особо отметил упорство и усилия Украины для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в переданном агентству Интерфакс-Украина комментарии главы Офиса президента  Андрея Ермака по итогам разговора.

«При этом, добавлю, очень важно продолжить работу над верификацией, поскольку мы фиксируем все большее количество нарушений режима прекращения огня», - отметил Ермак.

По его словам, «сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, поэтому США и Украина будут делать все возможное для этого».

«Сама частота контактов говорит о мощном партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Благодарны американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - говорится в комментарии.  

По его словам, разговор Байдена и Зеленского длился более полутора часов.
ForUm

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