Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье особо отметил упорство и усилия Украины для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в переданном агентству Интерфакс-Украина комментарии главы Офиса президента Андрея Ермака по итогам разговора.

«При этом, добавлю, очень важно продолжить работу над верификацией, поскольку мы фиксируем все большее количество нарушений режима прекращения огня», - отметил Ермак.

По его словам, «сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, поэтому США и Украина будут делать все возможное для этого».

«Сама частота контактов говорит о мощном партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Благодарны американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - говорится в комментарии.

По его словам, разговор Байдена и Зеленского длился более полутора часов.