Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговор с президентом США Джозефом Байденом обсудили совместные действия в случае дальнейшей эскалации на Донбассе, реформы и деолигархизацию в Украине. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

«Первый международный разговор года с @POTUS доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что ценит «непоколебимую поддержку Украины».