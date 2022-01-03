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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговор с президентом США Джозефом Байденом обсудили совместные действия в случае дальнейшей эскалации на Донбассе, реформы и деолигархизацию в Украине. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

«Первый международный разговор года с @POTUS доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что ценит «непоколебимую поддержку Украины».
ForUm

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