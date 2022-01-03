31 декабря в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ младший сержант Станислав Богуславский.
«С грустью сообщаем, что 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич», - сообщило командование ДШВ ВСУ.
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