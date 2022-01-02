Европейский конгресс украинцев (ЕКУ) выразил обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. В нем заметили признаки выборочного правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который обнародовал председатель Союза украинцев в Португалии, региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев в странах Южной и Западной Европы Павел Садоха.

"Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", - говорится в заявлении организации.

В Европейском конгрессе украинцев уверены: в условиях высокой угрозы широкомасштабного вторжения России на территорию Украины подобные шаги со стороны властей приведут к расшатыванию ситуации внутри страны и к потере доверия к нашей стране со стороны цивилизованного мира.

"Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому нужна консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества. Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - отмечают в конгрессе.

Подписанты документа призвали все политические силы в Украине объединиться ради сохранения государства.

"Европейский конгресс украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, которая призывает власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее воздержаться от политических преследований и выборочного правосудия по делу Порошенко призвали ряд посольств, в частности Посольство США, Великобритании, Канады, Европейского Союза, депутаты Европейского парламента. А также иностранные и украинские политики, дипломаты, общественные деятели и организации. Против политических преследований Порошенко выступила православная церковь Украины.