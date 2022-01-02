С сегодняшнего дня в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы, сообщает пресс-служба посольства Украины в Черногории, пишет УНН.

“Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)”, — отмечается в сообщении в Facebook.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, или экспресс-тест антиген не более 48 часов.

Условия действуют до 12 января.

Ранее для въезда в Черногорию необходимо было предоставить лишь отрицательный тест.